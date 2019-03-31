Сирия новости 31 марта 16.30: столкновения между ВС Турции и курдами в Алеппо, в Ракке ИГ казнило четырех мирных жителей

Сирия, 31 марта. Столкновения между ВС Турции и курдскими отрядами в Алеппо, в Ракке ИГ1 казнило четырех мирных жителей, САА уничтожает мины радикалов в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Даръа, ведут обстрел позиций джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: казнило четырех мирных жителей Ракки.

Курды: продолжают проводить принудительную мобилизацию гражданских в Ракке.

ВС Турции: открыли огонь по позициям SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

Бригады турецкой армии, дислоцированные в районе Африна, открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Шаварга. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Из-за потопа на севере провинции Алеппо введен режим чрезвычайной ситуации, пишет местный Twitter-канал (GABchaag10). Напомним, из-за продолжительных ливней несколько населенных пунктов в данной части региона оказались затоплены.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по уничтожению опасных следов присутствия радикальных исламистов на территории провинции Даръа. Местный источник передает на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск взрывают мины и боеприпасы, оставленные джихадистами в районе поселения Джабаб на севере региона.

Напомним, Даръа, наряду с провинцией Эль-Кунейтра, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года.

Провинция Ракка

Недалеко от населенного пункта Аль-Мансура террористы «Исламского государства» похитили четырех мирных жителей, передает местный источник на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Сообщается, что радикалы казнили пленников.

Одновременно с этим на территории провинции Ракка не прекращаются аресты гражданских боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), пишет Damascus Now. Напомним, члены курдских военизированных отрядов принудительно зачисляют задержанных в ряды SDF.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV) о перестрелках в окрестностях города Аль-Латамина. Кроме того, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бои между радикальными исламистами и правительственными войсками САР продолжаются в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)