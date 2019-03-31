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Сирия новости 31 марта 16.30: столкновения между ВС Турции и курдами в Алеппо, в Ракке ИГ казнило четырех мирных жителей

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Сирия новости 31 марта 16.30: столкновения между ВС Турции и курдами в Алеппо, в Ракке ИГ казнило четырех мирных жителей

Сирия, 31 марта. Столкновения между ВС Турции и курдскими отрядами в Алеппо, в Ракке ИГ1 казнило четырех мирных жителей, САА уничтожает мины радикалов в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Даръа, ведут обстрел позиций джихадистов в Хаме.

«Исламское государство»1: казнило четырех мирных жителей Ракки.  

Курды: продолжают проводить принудительную мобилизацию гражданских в Ракке.

ВС Турции: открыли огонь по позициям SDF в Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий – Алеппо

Бригады турецкой армии, дислоцированные в районе Африна, открыли огонь по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от населенного пункта Шаварга. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Из-за потопа на севере провинции Алеппо введен режим чрезвычайной ситуации, пишет местный Twitter-канал (GABchaag10). Напомним, из-за продолжительных ливней несколько населенных пунктов в данной части региона оказались затоплены.

Провинция Даръа

Карта военных действий – Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по уничтожению опасных следов присутствия радикальных исламистов на территории провинции Даръа. Местный источник передает на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что бойцы правительственных войск взрывают мины и боеприпасы, оставленные джихадистами в районе поселения Джабаб на севере региона.

Напомним, Даръа, наряду с провинцией Эль-Кунейтра, была освобождена от незаконных вооруженных формирований летом прошлого года.

Провинция Ракка

Карта военных действий – Ракка

Недалеко от населенного пункта Аль-Мансура террористы «Исламского государства» похитили четырех мирных жителей, передает местный источник на своей странице в Facebook (@dimashq.now).  Сообщается, что радикалы казнили пленников.

Одновременно с этим на территории провинции Ракка не прекращаются аресты гражданских боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), пишет Damascus Now. Напомним, члены курдских военизированных отрядов принудительно зачисляют задержанных в ряды SDF.

Провинция Хама

Карта военных действий – Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV) о перестрелках в окрестностях города Аль-Латамина. Кроме того, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бои между радикальными исламистами и правительственными войсками САР продолжаются в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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