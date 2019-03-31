Волочкова раскрыла секреты личной жизни в новом романе

Москва, 31 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности личной жизни в своей новой книге «Плата за успех». По словам примы, первый экземпляр романа она подарит своему возлюбленному, имя которого держит в секрете.

Выходу своей новой книги балерина посвятила фотосессию. Съемка обошлась без привычных шпагатов, Волочкова снялась в платье из роз. Как рассказала сама балерина, предложенный фотографом образ поначалу показался ей непривычным, но именно он смог передать эмоции автора романа.

«Для меня важен еще и тот факт, что во время создания моей книги (а он занял полгода), со мной рядом тот человек, который меня любит и утешает от слез, текущим зачастую по щекам от воспоминаний всего того, что мне в жизни пришлось пройти, выдержать, испытать с честью и достоинством», — написала Волочкова.

Балерина добавила, что необычное платье из роз ей понравилось, но выразила сожаление, что розы были не белыми, намекая на свадьбу. Кроме того, Волочкова поблагодарила фотографа, который помог поймать настроение и передать эмоции, пишут Дни.ру.

Ранее британский таблоид составил рейтинг знаменитостей, которые не умеют пользоваться фотошопом, в него вошла и Волочкова. Пиар-менеджер балерины Наталья Ракицкая заявила, что «Анастасия не использует фотошоп», а повышенный интерес к ней со стороны зарубежных изданий связан в первую очередь с тем, что она известная балерина.