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Россия

В Кабмине РФ поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

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В Кабмине РФ поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Москва, 31 марта. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений согласилась с позицией министерства здравоохранения о едином регулировании оборота обычных и электронных сигарет. Соответствующая информация содержится в итоговом протоколе заседания правкомиссии.

«Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами», — подчеркивается в документе.

Минздраву РФ, Роспотребнадзору, Минсельхозу и ФАС было рекомендовано внести соответствующие изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Ведомства должны проинформировать о проведенной работе до 1 июля 2019 года, пишет РИА Новости.

Напомним, в министерстве здравоохранения РФ предложили ужесточить антитабачный закон и запретить использование кальянов, трубок и сигаретной бумаги в гостиницах.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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