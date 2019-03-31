Макгрегор назвал Нурмагомедова «крысой» и пообещал «классную вечеринку»

Нью-Йорк, 31 марта. Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор назвал «крысой» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

В своем Twitter-аккаунте российский спортсмен опубликовал фотоснимок, сделанный по окончании поединка против Эла Яквинта, где он предстает с чемпионским UFC. Нурмагомедов вспомнил саму встречу и намекнул своим поклонникам, что вернется на ринг.

На этот пост отреагировал ирландский боец.

«У тебя забрали деньги, а твоим братьям подбили глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал на своей странице в Twitter Макгрегор, добавив, что «нас ждет классная вечеринка» в Вегасе.

Ранее 30-летний Макгрегор объявил о том, что завершает профессиональную карьеру. В его активе 25 поединков, 21 из которых он выиграл.

Последний бой ирландского бойца завершился поражением от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок прошел в начале октября 2018 года в рамках турнира UFC 229. Россиянин победил своего соперника в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона.

По окончании боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона, спровоцировав массовую драку. В ней участвовали оба соперника и члены их команд. При этом Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев и назначили штраф в размере 50 тысяч долларов. Россиянина дисквалифицировали на девять месяцев и обязали выплатить 500 тыс. долларов.