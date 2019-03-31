Чем ответит Шойгу на десять «самых мощных» видов вооружений НАТО для войны с РФ

Американское издание Business Insider, специализирующееся на военно-политической тематике, составило топ-10 «самых мощных» видов вооружений НАТО, которые страны — члены Альянса смогут эффективно применить в ходе гипотетического конфликта с Российской Федерацией. Однако политики и эксперты уверены: у Вооруженных сил Российской Федерации, возглавляемых Героем России Сергеем Шойгу, гораздо больше десятка «сюрпризов», которыми наша страна сможет эффективно ответить на любую агрессию не только НАТО, но и вообще любого противника.

Открывает список десяти главных натовских «угроз» для России американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Есть в списке и другие, весьма грозные, по мнению натовских стратегов, вооружения, в том числе знаменитый немецкий танк Leopard 2. От всех этих разработок у России уже есть готовое «противоядие», не говоря о новинках, о которых потенциальный противник просто не догадывается, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Если сравнивать наши и американские истребители, то российские Су-35 и Су-57 во многом превосходят F-35, в том числе по маневренности и по вооружениям, — отметил парламентарий. — Если брать танк Leopard, то наш основной боевой танк Т-90 по многим тактико-техническим характеристикам также превосходит свой немецкий аналог. Это касается и других наших вооружений».

Но самое главное: Россия ни с кем не собирается воевать, и все наши военные разработки носят исключительно оборонительный характер, напомнил первый зампред комитета ГД по обороне.

«Наша боевая мощь — исключительно для предотвращения внешних угроз, — подчеркнул Швыткин. — Но многочисленные агрессивные заявления, звучащие из-за океана, из столиц стран НАТО, в том числе вбросы в прессе, говорят, что Соединенные Штаты и их союзники вынашивают агрессивные планы по отношению к нашей стране. Поэтому мы вынуждены принимать меры по предотвращению возможных угроз».

Россия не вынашивала и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении каких-либо стран, но всегда готова отразить возможное нападение любого противника, еще раз напомнил собеседник ФАН.

«Российская армия сегодня находится на высочайшем уровне как по боевой подготовке, так и по оснащенности. Это и «комплект солдата будущего» «Ратник», и новейшие средства радиоэлектронной борьбы, и наш военно-морской флот, который уже в этом году пополнится новейшими надводными и подводными кораблями. Есть и другие виды вооружений, которые ни в чем не уступают американским, а по многим категориям и превосходят их», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Как отмечает американское издание, в топ-10 натовских «угроз» для России попали истребители F-35 Lightning II и Eurofighter Typhoon. Последний, который является совместной разработкой ряда европейских стран, по боевым возможностям сопоставим с последними модификациями российского Су-35, но может ему противостоять, считает автор статьи.

Далее идут американские стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, а также противолодочный самолет P-8A Poseidon. Последний, по версии автора материала, является одним из лучших охотников за подводными лодками. В качестве средств противолодочной борьбы также упомянуты фрегаты, состоящие на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

Кроме того, издание упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache и немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2, который в НАТО считают «несокрушимым» и одним из лучших наряду с американским M1 Abrams и британским Challenger 2.

Также в статье среди вооружений, которыми НАТО теоретически готова воевать с Россией, упомянуты американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Несмотря на впечатляющую мощь западной военной техники, как российские, так и зарубежные эксперты авторитетно заявляют, что у Вооруженных сил Российской Федерации достаточно самых современных вооружений, которые ни в чем не уступают западным аналогам, а по многим категориям и превосходят их.