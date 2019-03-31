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Алдонин призвал экс-возлюбленного Началовой поступить по-мужски

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Алдонин призвал экс-возлюбленного Началовой поступить по-мужски

Москва, 31 марта. Экс-полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин во время передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» прокомментировал ситуацию с разделом имущества между хоккеистом Александром Фроловым и скончавшейся певицей Юлией Началовой.

Началова в течение пяти лет (2011-2016 годы) жила вместе с Фроловым. Пара проживала в московской четырехкомантной квартире, которую оставил исполнительнице футболист Алдонин. Началова и Алдонин находились в браке с 2006 по 2011 год. В начале брака у пары родилась дочка Вера.

В ходе ток-шоу «Привет, Андрей» экс-игрок «армейцев» обратился с заявлением к Фролову, в котором отметил, что ему стоит себя повести как мужчина в этой ситуации.

«Он [Фролов] должен поступить по-мужски, как порядочный и приличный человек. Это главное», — подчеркнул экс-супруг певицы.

Ранее сообщалось, что 12-летняя дочь Началовой и Алдонина может получить судебный иск на 20 миллионов рублей от Фролова из-за столичной квартиры.

Напомним, в начале марта этого года отечественная певица попала в столичную клинику на фоне высокого уровня сахара в крове. Врачам пришлось ввести артистку в состояние искусственной комы, ей провели срочную операцию, но ослабленный организм Началовой не смог справиться с нагрузкой. Исполнительница скончалась 16 марта в возрасте 38 лет.

Автор: Сергей Петров
Источник: Ток-шоу «Привет, Андрей»
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