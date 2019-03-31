Взрыв на заводе в Китае унес жизни 7 человек | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Расследование блэкаута Власти Венесуэлы назвали причины нового блэкаута в стране. Оказалось, что на перебои с электричеством в последние два дня опять повлияли кибератаки. Правда, виновников установить еще не удалось. Напомним, что вечером 30 марта жители республики вновь остались без света ровно в тот момент, когда закончились работы над прошлым сбоем. Чего только не происходило с электростанциями Венесуэлы за месяц: кибератаки, обстрелы и даже взрывы. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал недовольных выходить на улицы, однако сейчас там чаще митингуют сторонники президента Николаса Мадуро. И, несмотря на масштабную проблему, власти заявили, что полностью восстановят энергоснабжение.

Взрыв в Китае Трагичный инцидент сегодня произошел в Китае. Семь человек погибли и еще пять пострадали после взрыва на заводе в провинции Цзянсу. Утром в здании загорелся, а затем и взорвался контейнер с металлоломом. Огонь распространился на значительную часть сооружения. Сейчас он потушен, а экстренные службы разбираются в причинах ЧП. Отметим, что за последние 10 дней в Поднебесной это уже как минимум третий подобный случай. Самый трагичный из них произошел 21 марта на химзаводе в той же провинции Цзянсу. Жертвами взрыва стали 78 человек. Промышленная сфера в стране остается крайне опасной, и власти всерьез обеспокоены печальной статистикой.

Скончался пострадавший в ДТП на Невском Растет число жертв и другой трагедии — на этот раз в Петербурге. После ДТП на Невском проспекте в больнице скончался второй пострадавший. Еще трое были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии. Напомним, авария произошла накануне с участием сразу трех машин. «По предварительной информации, которая в настоящее время имеется у полиции, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Невскому проспекту, совершил столкновение с «ГАЗелью», которая ехала по Литейному проспекту. После этого Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего выехал на тротуар и сбил пешехода-мужчину», — Вячеслав Степченко, начальник пресс-службы ГУ МВД России по СПб и Ленобласти. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Оперативники еще выясняют детали инцидента и пока не торопятся с обвинениями.