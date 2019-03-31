Эксперт объяснил, почему избрание Чапутовой не изменит отношение Словакии к РФ

Во втором туре на президентских выборах в Словакии впервые победила женщина — адвокат Зузана Чапутова. После подсчета бюллетеней на 99,96% избирательных участков она получила 58,38% голосов, а ее оппонент, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, — 41,62% голосов. Такие данные приводит статуправление республики.

«Шефчович победил лишь в Прешовском крае на востоке республики с результатом 52,2% голосов, в остальных краях выиграла Чапутова, в том числе в столичном Братиславском крае, где за нее проголосовали 73,1% избирателей. В выборах участвовали 41,2% избирателей», — отмечается в сообщении.

Шефчович уже признал свое поражение и поздравил Зузану Чапутову с победой. Действующий президент Словакии Андрей Киска даже специально приехал в Братиславу из родного города Попрада, чтобы поздравить ее с результатами выборов. Чапутова сможет вступить в должность с 15 июня — по истечении полномочий нынешнего главы государства.

Политологи в Словакии отмечают, что показатель избирательной активности на нынешнем голосовании стал самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов в республике. Впервые они прошли в Словакии в 1999 году, и с тех пор президентские выборы проводятся в республике каждые пять лет.

Федеральное агентство новостей обратилось к исполнительному директору мониторинговой организации CIS-EMO Станиславу Бышку, чтобы оценить результаты президентских выборов в Словакии и выяснить, как отразится избрание Чапутовой на отношениях Братиславы и Москвы.

По его словам, нельзя рассчитывать, что новый президент Словакии сможет изменить внешнеполитический курс на дружественный по отношению к России.

«Я на это смотрю весьма скептически. И тут дело не конкретно в Словакии, а в том, что подобные страны не определяют внешнюю политику больших блоков, в которые они входят, — Европейского союза или НАТО. То есть неважно, кто бы стал главой Словакии, Чапутова или ее оппонент, — риторика Братиславы в отношении России [не изменилась бы], она всегда была нейтральной. Словакия не может повлиять на общую линию поведения ЕС в отношении Москвы», — заметил эксперт.

По мнению политолога, появление Чапутовой на посту президента может повлиять на расклад в Вышеградской четверке — небольшом объединении стран Центральной Европы, куда входит Словакия, Польша, Венгрия и Чехия.

«Она представляет либерально-демократическую партию «Прогрессивная Словакия», что идет вразрез с организацией, потому что во всех остальных странах у власти находятся консервативные партии. Она выиграла на либеральной повестке, но все равно я бы не стал наблюдать тут какую-то тенденцию: тренда из одной страны, уж тем более такой маленькой, не бывает. К тому же, насколько я помню, значительная часть избирателей проголосовала за Чапутову из-за ее антикоррупционной программы, а не внешнеполитического курса», — подытожил Станислав Бышок.

Напомним, нынешний президент Словакии Андрей Киска занимал высший государственный пост с июня 2014 года.

Ранее ФАН писало, что в Словакии одержала победу Зузана Чапутова,набрав 58,3% голосов. Нынешний глава страны Андрей Киска поддержал итоги выборов.