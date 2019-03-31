Путин заявил о растущей роли ЛАГ в урегулировании на Ближнем Востоке

Москва, 31 марта. Президент России Владимир Путин отметил растущую роль Лиги арабских государств (ЛАГ) как механизма многостороннего диалога на Ближнем Востоке. Об этом сказано в приветствии президента РФ участникам 30-го саммита ЛАГ.

Российский лидер отметил, что страны Ближнего Востока и Северной Африки переживают нелегкие испытания, в том числе вооруженные конфликты, террористическую угрозу, обострение социальных и экономических проблем.

«Это, несомненно, повышает востребованность Лиги арабских государств как механизма многостороннего диалога и взаимодействия», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что Москва считает необходимым решать кризисные ситуации в ближневосточном регионе политико-дипломатическими методами в соответствии с принципами международного права, соблюдения суверенитета государств и территориальной целостности. Путин подчеркнул, что это во многом относится и к ситуации в Сирии, где российские военные смогли ликвидировать террористическую угрозу и запустить политический процесс.

Кроме того, глава государства отметил важность стабилизации ситуации в регионе для решения арабо-израильского конфликта и палестинской проблемы. Путин добавил, что Россия готова и в дальнейшем налаживать сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Глава государства выразил уверенность, что дальнейшему укреплению сотрудничества будет способствовать сессия Российско-Арабского форума сотрудничества, которая пройдет в апреле Москве.

Напомним, в воскресенье в Тунисе состоится 30-й саммит Лиги арабских государств. Представители стран арабского мира затронут кризисы в Сирии, Ливии и Йемене, ситуация в Судане, отношения с Ираном, положение на границе Ирака и Турции.