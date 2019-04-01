Дамаск, 1 апреля. Представители фракции Народного фронта освобождения Палестины организовали две массовые демонстрации — в поддержку 43-й годовщины Дня Земли и против несправедливых заявлений президента США Дональда Трампа о Иерусалиме и оккупированных сирийских Голанах. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники скандировали лозунги и поднимали плакаты в поддержку сирийского правительства. Таким образом, они подтвердили, что оккупация должна быть немедленно прекращена и что у арабских народов есть права на арабские территории, которые были незаконно оккупированы израильскими властями.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В своем заявлении представители фракции Народного фронта освобождения Палестины подчеркнули, что оккупированные сирийские Голаны являются неотъемлемой частью сирийской территории, а Иерусалим является вечной столицей государства Палестина. Они также подчеркнули, что категорически отвергают все формы колониальных планов и решений, направленных на подрыв прав арабских народов, борющихся против сионистской оккупации.

Участники акции отметили, что эти две акции несут послания в поддержку героев палестинского народа, которые всеми силами сопротивляются оккупантам и считают, что Палестина имеет историческое право на свои земли, как и Сирия, которая была лишена Голанских высот совершенно незаконным путем.

Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью израильского государства. Это произошло в рамках встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стоит отметить, что подобное решение со стороны американского главы полностью противоречит ряду международных меморандумов и резолюций. Против декларации уже выступили ряд государств из Европы и Азии, в том числе Россия. Власти Дамаска также категорически против признания Голанских высот территорией Израиля.