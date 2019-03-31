Глава МИД Абхазии встретится с Лавровым в Москве 1 апреля
Москва, 31 марта. Глава министерства иностранных дел Абхазии Даур Кове посетит российскую столицу с рабочим визитом 31 марта-2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства РФ.
По имеющимся данным, в предстоящий понедельник, 1 апреля, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его абхазским коллегой.
Отмечается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, тематике укрепления международных позиций Абхазии.
«Особое внимание будет уделено взаимодействию на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в сообщении.
Согласно оценке дипломатического ведомства, сохраняющаяся сложная региональная ситуация обуславливает особую актуальность взаимодействия в области безопасности.
Напомним, ранее о визите Кове сообщили в Сухуми. Как ожидает МИД Абхазии, в рамках переговоров состоится обмен мнениями по основным вопросам повестки двусторонних отношений.