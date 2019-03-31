Глава МИД Абхазии встретится с Лавровым в Москве 1 апреля

Москва, 31 марта. Глава министерства иностранных дел Абхазии Даур Кове посетит российскую столицу с рабочим визитом 31 марта-2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства РФ.

По имеющимся данным, в предстоящий понедельник, 1 апреля, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его абхазским коллегой.

Отмечается, что во время переговоров стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, тематике укрепления международных позиций Абхазии​​​.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в сообщении.

Согласно оценке дипломатического ведомства, сохраняющаяся сложная региональная ситуация обуславливает особую актуальность взаимодействия в области безопасности.

Напомним, ранее о визите Кове сообщили в Сухуми. Как ожидает МИД Абхазии, в рамках переговоров состоится обмен мнениями по основным вопросам повестки двусторонних отношений.