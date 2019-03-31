Нетрезвый украинец швырнул коктейль Молотова на избирательном участке

Киев, 31 марта. Нетрезвый украинец бросил коктейль Молотова на избирательном участке в Черниговской области. О ЧП сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел на участок в Борзнянский городской дом культуры и со словами «я вас подожгу» достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости, после чего швырнул ее в сторону кабинки для голосования.

«Огонь сразу же потушили. Нарушителя уже задержали», — подчеркнули в Нацполиции.

Уточняется, что в настоящее время мужчину допрашивают следователи. Устанавливаются мотивы, толкнувшие нарушителя на этот шаг.

Как сообщалось ранее, 31 марта на Украине проходят очередные выборы президента страны. Главу государства избирают на пятилетний срок. В этом году на пост претендует рекордное число кандидатов. В бюллетене — 39 фамилий.

В МВД Украины сообщили, что в первые часы начала выборов в министерство поступило более 25 жалоб на проведение избирательного процесса.