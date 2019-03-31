Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мусорные контейнеры вспыхнули рядом со стадионом «Авангард» в Красноярске

848
0 Оставить комментарий

Мусорные контейнеры вспыхнули рядом со стадионом «Авангард» в Красноярске

Красноярск, 31 марта. Мусорные контейнеры загорелись рядом со стадионом «Авангард». Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Возгорание произошло на улице Щорса, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, однако, стоит отметить, что пожар не представлял опасности для людей, поэтому на стадионе не стали отменять тренировки.

 

В баках оказалась резиновая крошка, это осложнило работу пожарным, которые в настоящее время продолжают бороться с возгоранием.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, информации о пострадавших не поступало.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров