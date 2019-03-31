Мусорные контейнеры вспыхнули рядом со стадионом «Авангард» в Красноярске

Красноярск, 31 марта. Мусорные контейнеры загорелись рядом со стадионом «Авангард». Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Возгорание произошло на улице Щорса, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, однако, стоит отметить, что пожар не представлял опасности для людей, поэтому на стадионе не стали отменять тренировки.

В баках оказалась резиновая крошка, это осложнило работу пожарным, которые в настоящее время продолжают бороться с возгоранием.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, информации о пострадавших не поступало.