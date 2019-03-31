Явка на выборах президента Украины на 11.00 составила 16,08%

Киев, 31 марта. Явка на выборах президента Украины на 11.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 16,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно данным ЦИК, свои голоса на выборах отдали 16,08% украинцев. Избирательные участки открылись в 08.00. Они продолжат свою работу до 20.00. Свыше 29 млн граждан страны включены в избирательные списки. По данным социологического опроса, более 80% украинцев заявили о желании проголосовать на выборах президента страны.

На пост главы Украины претендуют 39 кандидатов, для голосования были составлены рекордно длинные бюллетени. По данным опроса, лидирующие позиции занимает шоумен Владимир Зеленский, его рейтинг превысил 30%. Нынешнего президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 17% граждан, а за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 12,5% украинцев. Социологи считают, что глава государства будет избран во втором туре голосования.

Ранее стало известно, что МВД Украины в день выборов президента страны сообщило о получении уже 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса. С жалобами в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах Украины. При этом больше всего жалоб связано с незаконной агитацией – семь сообщений, кроме того, украинцы пожаловались на подкуп избирателей, фотосъемку и попытку вынести бюллетень с участка.