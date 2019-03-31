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В Госдуме прокомментировали открытие «музея истории проституции» в Москве

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В Госдуме прокомментировали открытие «музея истории проституции» в Москве

Москва, 31 марта. Музей истории проституции, открывшийся в Москве, не является «культурным институтом» и не имеет отношения к культуре, музеем по российскому законодательству может быть лишь то учреждение, экспонаты которого зарегистрированы в музейном фонде РФ. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.

«Это (музей проституции) имеет отношение, возможно, к истории, может быть к санитарии, медицине, но не культуре. И вообще это не музей. Музеем может быть только то учреждение, чьи экспонаты зарегистрированы в музейном фонде РФ», — уверена она.

Парламентарий полагает, что образцы этого музея едва ли «кто-нибудь регистрировал», передает РИА Новости.

Драпенко привела в качестве примера музей шоколада, где посетители могут увидеть разные виды шоколада. Она отметила, что музей — это абсолютно другое учреждение.

Ранее сообщалось, что в центре российской столицы открылся музей истории проституции​​​.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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