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Полиция Риги задержала съемочную группу «Пятого канала»

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Полиция Риги задержала съемочную группу «Пятого канала»

Рига, 31 марта. Сотрудники правоохранительных органов Риги задержали съемочную группу «Пятого канала», которая освещала конференцию «Открытой России».

Журналистов 31 марта доставили в Замгалийский участок. В полиции Риги сообщили, что съемочная группа была задержана «для выяснения всех обстоятельств, основанием стало заявление от организаторов конференции «Открытой России».

В нем подчеркивается, что корреспондент «Пятого канала» Андрей Захаров и оператор Сергей Гурьянов вели себя на мероприятии «очень корректно, задавали участникам вопросы о ликвидации движения и дальнейших планах».

Съемочная группа пояснила, что работала в общественных местах согласно международным нормам. После беседы и подписания всех необходимых документов журналистов отпустили, предупредив, что есть риск получить запрет на визу на пять лет.

Ранее сообщалось, что российское общественное движение «Открытая Россия», которое связанно с заочно обвиненным в соучастии в убийстве бизнесменом Михаилом Ходорковским и иностранными НКО, приняло решение о самоликвидации. Однако это не означает, что структуры намерены прекратить свою подрывную по отношению к России деятельность. 26 марта в министерство юстиции РФ поданы документы на регистрацию «клона» «Открытой России» — российской общественной организации (РОО) «Открытая Россия». Первая конференция организация началась 31 марта в Риге. 

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский в интервью Федеральному агентству новостей заявил об уверенности, что «клонирование» «Открытой России» не изменит суть этой организации, а Латвия выбрана с учетом специфики деятельности этой страны по отношению к РФ.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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