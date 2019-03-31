Турецкая «зона безопасности» в Сирии заставит курдов обратиться за поддержкой к Дамаску

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается раз и навсегда обезопасить свою страну, решив «курдский вопрос» в Сирии. Новая, уже третья по счету военная операция турецкой армии против курдов на севере САР должна начаться уже в понедельник. Главная цель нового вторжения — создание «зоны безопасности» на севере Сирии, пишет турецкая Anadolu Ajancy. При этом первичной целью должен стать Манбидж — сирийский город с преимущественно курдским населением. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Еще одна маленькая победоносная война

Отметим, заявление Эрдогана прозвучало накануне начала муниципальных выборов в Турции. После 16 лет доминирования в турецкой политике действующий президент и его Партия справедливости и развития остаются крупнейшей политической силой в стране, отмечает Deutsche Welle, однако именно проходящие сегодня выборы могут стать поворотным пунктом — на Эрдогана возлагают ответственность за падение курса лиры, экономические сложности и ухудшение отношений с европейскими странами.

Гражданская война в Сирии, продолжающаяся уже более восьми лет, заставила сирийских курдов взяться за оружие и вспомнить давние мечты о создании независимого курдского государства на территории, которая сейчас принадлежит четырем странам — Турции, Сирии, Ираку и Ирану. При активной поддержке Соединенных Штатов, которые выступили в качестве главных идеологов курдского государственного суверенитета, сирийские курды разбили террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на левом берегу Евфрата. Созданные «под чутким управлением» США «Демократические силы Сирии» (SDF) фактически поставили эти богатые нефтью земли под свой контроль.

В то же время значительная часть оружия, которое без счета поставляют курдам американцы, «утекает» в руки экстремистской марксистской Рабочей партии Курдистана — не проходит и недели, чтобы боевики РПК не атаковали опорные пункты армии Турции в восточных провинциях страны. С РПК открыто сотрудничают иракские курдские формирования Пешмерга, а сирийские курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) подозревают в поставках оружия экстремистам. Действия курдских вооруженных формирований стали серьезной проблемой и в Сирии — боевики SDF ведут себя как хозяева на контролируемых ими территориях, осуществляя принудительный набор молодых арабов в свои формирования, выселяя арабское население из их собственных домов и даже иногда просто уничтожая местных жителей — не-курдов. Курды при этом имеют значительную пропагандистскую поддержку в западных странах — пресса в Европе изображает Эрдогана как свирепого диктатора, подавляющего исстрадавшуюся вольнолюбивую курдскую нацию; о преступлениях РПК европейские СМИ как правило даже не упоминают. В Германии, где живет несколько миллионов турок, нередки столкновения во время курдских протестных акций.

Для Эрдогана ситуация с сирийскими курдами становится все острее — в Турции не могли не обратить внимания на надавние заявления Пентагона, где пообещали в ближайшее время нарастить численность SDF сразу вдвое, до 121 тысячи бойцов; почти половина выделенных на вооружение курдов 300 млн долларов будет потрачена на приобретение транспортных средств для SDF, что обеспечит курдским силам в Сирии высочайшую мобильность. Уже известно, что SDF развернули массовый призыв на севере Сирии — молодых людей призывают в добровольном и принудительном порядке. На днях границу Турции пересекли два крупных американских конвоя с оружием для SDF — в общей сложности более 400 грузовиков. Вполне вероятно, что президент Эрдоган решил нанести удар первым, не дожидаясь, пока поддерживаемыми «союзниками по НАТО» курды станут слишком сильными, чтобы стать серьезной проблемой для турецких сил.

Позиция Дамаска при этом однозначна — Анкара не имеет права на вооруженное вмешательство на территории Сирии, а курды не получат никакой автономии — по крайней мере до тех пор, пока не будет покончено с терроризмом в Сирии, пока не будет разработана и введена в действие новая сирийская конституция и не пройдут президентские выборы, на которых весь народ Сирии — в том числе и курды — будут выбирать дальнейшую судьбу государства.

Без России — никуда

Заявления Эрдогана в значительной степени предназначены для внутреннего потребления, считает публицист, востоковед Андрей Онтиков — в настоящий момент судьба «буферной зоны» на границе Турции и Сирии остается неопределенной.

«Разумеется, в первую очередь приходит в голову, что заявления Эрдогана предназначены для внутреннего потребления перед муниципальными выборами, — отметил Онтиков в беседе с ФАН. — Однако такие заявления не могут не беспокоить, и если Эрдоган пойдет на какие-то шаги на востоке Сирии, не согласованные с РФ, ничего хорошего из этого не выйдет».

Эксперт ФАН отметил: в существующей ситуации сохраняется «не самый приятный, но все-таки баланс» между интересами Дамаска, Москвы и Анкары в Сирии — Россия и Сирия не начинают активных действий против террористов в Идлибе (напомним, Турция настаивает, что военная операция против боевиков в Идлибе приведет к гуманитарной катастрофе и новой лавине беженцев, которая захлестнет соседние страны), а Турция не начинает активных действий на левобережье Евфрата.

«В случае если будут предприняты какие-либо односторонние шаги вне рамок налаженной координации между Москвой и Анкарой, последствия могут быть крайне неприятными», — предупредил Онтиков.

Аналитик напомнил: после переговоров Эрдогана с Владимиром Путиным в Москве тема буферной зоны даже не упоминалась, однако впоследствии в позиции РФ произошли подвижки: глава МИД РФ Сергей Лавров допустил создание буферной зоны, однако высказался с большой осторожностью. В числе прочего было высказано предположение, что в создании этой зоны безопасности примет участие военная полиция РФ.

«Таким образом, если то, что планирует предпринять Эрдоган, будет согласовано с российской стороной, больших проблем не будет — более того, это даже хорошо, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию и при этом потеснить американцев из этого района. Если это будут какие-то односторонние шаги — ничего хорошего в этом нет и это может отразиться в целом на ходе сирийского конфликта, не только в районах к востоку от Евфрата, — отметил эксперт. В настоящее время сложилась такая ситуация, когда любые односторонние шаги за рамками координации скажутся крайне негативно как на ходе сирийского конфликта, так и на отношениях России и Турции, если эти односторонние шаги будут иметь резкий характер».

Сфера американских интересов

На данный момент неясно, насколько жестко готовы будут реагировать на действия Эрдогана США, которые вложили немалые силы и средства в создание курдских вооруженных формирований без оглядки на интересы своего союзника по НАТО.

«Если американцы и дальше готовы рушить, буквально бульдозером раскатывать отношения с Анкарой, то они могут продолжать гнуть свою линию с известными результатами. Проблем в отношениях между Вашингтоном и Анкарой хватает. Что касается развития ситуации на поле боя — у турок будет несомненное преимущество над курдами. Что бы американцы не делали, как бы они курдов не вооружали, против регулярной турецкой армии, второй армии в НАТО, курды будут бессильны», — подчеркнул Андрей Онтиков.

При этом возможности того, что в операции против турецких сил примут участие силы коалиции, эксперт не усматривает — никому не нужен прямой межгосударственный конфликт. В таких условиях отношения между курдами и коалицией могут дать трещину, ведь практически всю кампанию против «Исламского государства» курды проводили, ни на шаг не отступая от указаний командования коалиции.

«Я не готов полностью списывать со счетов сценарий со столкновением между Турцией и силами коалиции, однако надеюсь, что в Пентагоне и штабе коалиции все же сидят реалисты», — отметил эксперт ФАН.

В случае если Эрдоган вобьет клин между коалицией США и курдами, последние будут куда охотнее договариваться с Дамаском, что откроет ранее закрытые пути к урегулированию в Сирии.

«В этой ситуации много вопросов возникает к курдам, — заявил эксперт. — Им нужно все-таки понять, что они собираются делать — будут они и дальше гнуть ту же линию и получать вначале «Щит Евфрата» и «Оливковую ветвь», или все-таки будут искать какие-то варианты для примирения с Дамаском, — пусть через посредничество России, — чтобы они примирились и в том или ином виде эти соглашения удовлетворили бы всех. Напомню, ранее американцы предупреждали курдов, что любые шаги к примирению с Дамаском приведут к тому, что курдские силы полностью лишатся поддержки коалиции».

1 Организация запрещена на территории РФ.