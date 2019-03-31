Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из музея в Эмиратах

Париж, 31 марта. Работники Лувра в столице Франции и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщает издание The New York Times.

Полотно итальянского художника должно было быть выставлено в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена «без каких-либо объяснений».

Отмечается, что парижский Лувр, который оказывает музею консультации, «не может установить местонахождение картины».

«Спаситель мира» ушел с молотка за 450 млн долларов в ноябре 2017 года. Согласно данным СМИ, картину приобрел саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Правда, организаторы торгов позже назвали другого покупателя.

Напомним, в январе в российской столице была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемого задержали в Подмосковье по горячим следам, срок его ареста продлен до 27 мая.