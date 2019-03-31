Лайма Вайкуле объяснила, почему не последовала примеру Пугачевой с суррогатным материнством

Рига, 31 марта. Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему не последовала примеру российской примадонны Аллы Пугачевой и не стала заводить детей от суррогатной матери.

В эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященной 65-летию певицы, Вайкуле прокомментировала поступок Пугачевой. Малахов напомнил, что Пугачева приезжала в Юрмалу с детьми, рожденными от суррогатной матери в 2013 году. Ведущий отметил, что для российской певицы это был смелый поступок стать матерью в таком возрасте.

«Молодец. А кому какое дело?» – ответила Вайкуле.

Малахов поинтересовался, не хотела бы певица последовать примеру Пугачевой и тоже стать матерью в столь зрелом возрасте. Вайкуле ответила резко отрицательно. По ее словам, у каждого человека свое предназначение.

«Нет-нет. Мы же говорили о том, что у каждого есть свое предназначение. Не судьба, не моя судьба. Зачем мне что-то искусственно делать?» – удивилась певица.

Вайкуле отметила, что, анализируя свою жизнь, поняла, что идет по течению. Поэтому певица не собирается что-то искусственно менять в своей жизни. Комментируя поступок Пугачевой, Вайкуле подчеркнула, что для примадонны это была судьба.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что вообще иду по течению. <…> Поэтому я специально делать что-то не могу. А у Аллы тоже судьба. Это все судьба», — добавила Вайкуле.

Певица считает, что даже онкологическое заболевание было даровано ей судьбой и необходимо. Вайкуле отметила, что после заболевания стала отчетливее все понимать. Кроме того, Вайкуле рассказала, кому достанется ее шикарное наследство, об этом сообщает «Газета.ru».

Ранее Вайкуле раскритиковала вокальные способности телеведущей Ольги Бузовой, записавшей два студийных альбома и выпустившей десятки синглов. По мнению Вайкуле, давать концерты, не имея правильно поставленного вокала, — это плохая идея.