США признали Голанские высоты израильскими. Тема недели. ФАН-ТВ

Эксцентричный Дональд Трамп вновь разворошил политический улей на Ближнем Востоке. 25 марта мистер президент официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Как эту новость встретили в мире — расскажем в «Теме недели» на ФАН-ТВ.

Соответствующее громкое заявление незамедлительно появилось на официальном сайте Белого дома и, разумеется, было процитировано в президентском Twitter.

«Государство Израиль взяло под свой контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить свою безопасность от внешних угроз. Сегодня агрессивные действия Ирана и террористических группировок, в том числе Хизбаллы на юге Сирии, продолжают превращать Голанские высоты в потенциальную стартовую площадку для нападений на Израиль», — написал Дональд Трамп, президент США.

Вот так запросто, с барского плеча, Вашингтон отрезал кусок пирога (и вовсе не американского) для своего идеологического соратника. А это, между прочим, часть Сирии, которую Тель-Авив не взял под свое «миротворческое» крыло, как утверждается в заявлении Вашингтона, а, прямо скажем, захватил 52 года назад. Сейчас высоты в неравных долях контролируются обеими странами-соседями. Однако же Тель-Авив воспринимает аннексированную территорию исключительно своей, закрепив соответствующие трактовки в гражданском законодательстве.

«В 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты. У Сирии с Израилем никакого мирного договора нет, просто по факту боевые действия прекратились. В 1981 году Израиль принял закон о том, что Голанские высоты принадлежат ему. Реакция международного сообщества — это резолюция ООН о том, что это решение Израиля нарушает международное право. Мир этого не признает. США так делают, потому что сегодня стержневым моментом американской политики является разрушение статуса-кво. Это дает американцам возможность еще больше запутать ситуацию. Взять и отписать кусок сирийской территории Израилю. В определенном смысле дипломатический щелчок в наш адрес. Потому что сейчас у Сирии и России добрые отношения», — сказал Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Америка не впервые балует Израиль своими щедрыми дарами, что некоторые политологи объясняют интересами зятя Трампа Джареда Кушнера, по настоянию которого президентская дочь Иванка приняла иудаизм. Предыдущая услуга «большого американского брата», прямо скажем, медвежья. Перенос израильской столицы из Иерусалима в Тель-Авив обернулся кровавыми столкновениями в Секторе Газа. На сей раз уже Сирию захлестнули акции антивашингтонского протеста. И какое пламя возгорится из этой «искры» — одному Аллаху известно.

Неугомонный Трамп, по всей видимости, хотел другу и по совместительству премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху поднять рейтинг перед апрельскими выборами, а навлек на себя гнев мирового сообщества: ни одна здравомыслящая страна ООН, Евросоюза и Лиги арабских государств щедрого жеста Белого дома не оценила. Мало того, Трамп еще и подставил себя в позиции по Крымскому вопросу. Выходит, если дядюшке Сэму можно запросто спасать мир, раздавая росчерком пера спорные территории, то России возвращать свои исконные земли по итогам народного референдума сам Бог велел!

На помощь подоспел госсекретарь Майк Помпео, прикрыв идеологию двойных стандартов фиговым листком с лозунгом «Творим добро на всей Земле».

«Действия президента Трампа по отношению к Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это так просто. Вашингтон заинтересован в поддержании стабильности на Ближнем Востоке, и американцы являются силами добра в регионе. Наши намерения благородны. Решение, принятое президентом, расширит возможности для стабильности во всем регионе», — отметил Майк Помпео, госсекретарь США.

На спорное заявление главы Госдепа уже отреагировали в российском МИДе.

«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео», — резюмировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

А вот память об американских «силах добра в регионе» и «благородстве Вашингтона» хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона».

В Москве убеждены — своим признанием суверенитета Израиля над Голанами американцы лишь препятствуют решению сирийского кризиса, что, к сожалению, заметно отразится на стабильности в регионе. Провокация Вашингтона грозит Тель-Авиву реальной войной. Уже в ночь на вторник, 26 марта, Палестина с Израилем вновь обменялись «любезностями» в виде ракетных обстрелов.

Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и провокация против России — не единственная цель Белого дома. За ширмой американо-израильской дружбы предприимчивый Трамп преследует и чисто экономические интересы. Шесть лет назад американская компания «Afek» обнаружила на Голанских высотах крупные запасы нефти.

Принадлежность горного плато с его черным золотом и плодородными землями считается основным предметом израильско-сирийского конфликта. Попытки его решить предпринимались еще до начала гражданской войны в Сирии. Теперь же аннексированная территория вполне может стать очередным поводом для мирового Армагеддона, разрушив хрупкую надежду на примирение сторон.