Дамаск, 1 апреля. Делегация из французской школы имени Шарля де Голля посетила древний город Пальмира, находящийся в центре сирийской пустыни, чтобы познакомиться с его историей и узнать о памятниках, а также оценить масштаб разрушений, причиненных боевиками ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ), которые долгое время удерживали Пальмиру. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Члены делегации выразили глубокую скорбь по поводу масштабов разрушений, вызванных участниками незаконных вооруженных группировок. Памятники Пальмиры — это достояние всего человечества, а не только сирийского народа, поэтому все страны мира должны помочь Сирии восстановить эти руины, заявили иностранцы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Я очень горжусь тем, что являюсь одним из французов Сирии, и я приехал в Пальмиру, чтобы увидеть богатое культурное наследие. Но те разрушения, которые я увидел, вызывают не радость или гордость, а лишь чувство грусти. Я приглашаю своих европейских друзей приехать в Сирию и увидеть это историческое богатство», — сказал французский режиссер Шарль Кассен.

В свою очередь, французская школа «Ист Род» выразила надежду, что Сирия вновь возродиться после этого сурового периода, ведь Пальмира — это наследие великой цивилизации, памятники которой должны увидеть и другие поколения, которые вырастут и будут приезжать сюда в будущем.

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности во время прочесывания освобожденных районов Пальмиры на востоке Хомса обнаружили античный артефакт, датируемый вторым веком нашей эры. Он был спрятан в одном из укрытий террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России) до того, как боевики были побеждены в этом районе.

Боевики украли артефакт из одной из старых могил с целью контрабанды и продажи ее за пределами Сирии, они спрятали ее на окраинах ферм южных садов Пальмиры.

1 Организация запрещена на территории РФ.