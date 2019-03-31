Эксперт спрогнозировал раскол в парламенте из-за решений Мэй по Brexit

Несколько министров из правительства британского премьера Терезы Мэй могут уйти в отставку из-за разногласий по условиям выхода Лондона из Евросоюза.

«31 марта Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент. Это связано с тем, что помощники премьер-министра не могут решить, принять ли «мягкую» сделку или провести всеобщие выборы на предстоящей неделе», — пишет газета The Sunday Times.

По информации издания, ряд министров, поддерживающих Brexit, подадут в отставку, если премьер-министр выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС либо выскажется в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент.

Газета отмечает также, что не меньше шести членов кабмина уйдут со своих постов, если Тереза Мэй решит поддержать «жесткий» сценарий Brexit — выход Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Федеральное агентство новостей обратилось к политологу Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиру Брутеру, чтобы узнать, ожидаются ли еще пертурбации в британском правительстве, а также выяснить, какой из вариантов все же наиболее вероятен для Brexit.

Эксперт обратил внимание, что Мэй уже три раза выносила на голосование сделку с Евросоюзом и все время проигрывала, в связи с чем кризис внутри парламента будет только расти.

«Если бы она знала, как себя вести, то была бы уверена в своих действиях. Даже спикер парламента [Джон Беркоу] сказал, что не хочет вновь поднимать этот вопрос на обсуждение, — подчеркнул он, добавив, что есть несколько вариантов развития событий. — Например, отложить Brexit на неопределенное время, провести досрочные выборы в парламент и референдум, объявить выход из ЕС без соглашения и провести выборы, чтобы найти нового руководителя Консервативной партии».

Как заметил собеседник ФАН, «у Мэй не осталось хороших решений, только плохие: либо отменять Brexit, либо уходить самой сейчас, до соглашения, либо объявить «жесткий» выход из Евросоюза».

«Брюссель назначил дедлайн — Лондон должен принять решение по соглашению до 12 апреля, поэтому непонятно, какие могут быть решения до этой даты. Единственное, что может сделать Мэй, — просто уйти с поста. Она не может и не будет объявлять новый референдум о выходе Великобритании из ЕС, иначе это станет насмешкой над всем, что происходит за эти три года в Лондоне», — объяснил политолог.

По мнению Брутера, глава британского кабмина еще может попытаться уговорить консерваторов проголосовать за вариант соглашения при выходе Лондона из ЕС, однако этот исход маловероятен.

«Если же Мэй уйдет, то в партии произойдет конфликт между двумя группами: теми, кто поддерживает отмену Brexit, и теми, кто одобряет выход без соглашения. Это чревато расколом Консервативной партии», — резюмировал эксперт.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта текущего года, однако Мэй обратилась к Брюсселю с просьбой перенести дату выхода Великобритании из Европейского союза.

Главы стран ЕС 21 марта определили два сценария для отсрочки Brexit, которую запрашивал Лондон: до 22 мая, если договор о выходе будет одобрен британским парламентом, или до 12 апреля, если этого не произойдет.

Накануне сообщалось, что Тереза Мэй на следующей неделе намерена в четвертый раз поднять в парламенте вопрос об условиях выхода страны из состава Евросоюза.