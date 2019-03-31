Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

Москва, 31 марта. Певица Наташа Королева боится, что ее сын пойдет по стопам отца Сергея Глушко и станет стриптизером. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.

Ведущий передачи, режиссер Тигран Кеосаян поинтересовался у певицы, каково это — быть женой стриптизера. В ответ певица сказала, что она очень спокойно относится к работе мужа и даже гордится им.

«Он меня даже больше ревнует, нежели я его», — заявила она.

Кеосаян спросил у Королевой и о том, «у кого грудь больше»: у нее или у мужа. При этом ведущий заметил, что это вопрос, «который мучает всех».

«Я и сама часто задаюсь таким вопросом. Но в этой «гонке грудей» я все же лидирую», — со смехом ответила певица.

Отметим, что несмотря на спокойное отношение к работе супруга, артистка очень эмоционально отреагировала на еще один вопрос Кеосаяна о ее возможной реакции, если вдруг их сын тоже решит стать стриптизером.

«Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!» — взмолилась она.

Напомним, 48-летний Глушко больше известен под сценическим псевдонимом Тарзан. Он до сих пор поражает своих подписчиков в Instagram обнаженными фото. Многих удивляет, как Королевой удается терпеть издержки его профессии. Но секрет, по словам Королевой, прост: они доверяют друг другу. Именно доверие она считает основой, на которой держится их брак, пишет KP.RU