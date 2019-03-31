Бузова удивила поклонников поцелуем с Лешей Свиком на концерте

Москва, 31 марта. Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников во время своего выступления в Подольске. Певица страстно поцеловала исполнителя хита «Малиновый свет» Лешу Свика.

Бузова выпустила романтический клип на песню «Поцелуй на балконе» 8 марта, где снялась вместе со Свиком. В клипе пара продемонстрировала свои теплые чувства. На следующий день Бузова похвасталась поклонникам шикарным букетом роз. Почитатели творчества певицы предположили, что между Бузовой и Свиком закрутился роман. А выходка на концерте в Подольске в субботу лишь подтвердила предположения.

Во время исполнения песни Бузова и Свик слились в поцелуе под восторженный визг фанатов. Однако мнение публики насчет экстравагантной выходки разделилось, некоторые слушатели сочли излишними откровенности на концерте.

Ранее Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора. Певица выложила stories в социальной сети Instagram, в которой поделилась грандиозными планами. Телеведущая не рассказала о тарифах на связь, также неизвестно, как будет называться новый оператор, однако, по словам певицы, сервис станет доступным для использования с первого апреля.

Кроме того, Бузова ответила своим злопыхателям на критику маленькой груди словами легендарной Коко Шанель. Певица заявила, что счастье не в этом, а большая грудь старит женщину. Подписчики звезды не раз призывали ее прибегнуть к услугам пластических хирургов. Бузова никогда не реагировала на упреки тех, кто советовал ей изменить размер груди. Она прокомментировала колкие замечания в Instagram. Певица написала, что «тема ее груди по-прежнему актуальна».