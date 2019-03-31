Меган Маркл хочет нарушить 40-летнюю традицию королевской семьи

Лондон, 31 марта. Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила рожать в отделении, которое расположено в Виндзоре, тем самым, нарушив 40-летнюю традицию королевской семьи.

Члены королевской семьи Великобритании уже в течение 40 лет рожали в акушерском отделении «Линдо» лондонской больницы Сент-Мери. Однако герцог и герцогиня Сассекские приняли решение изменить традициям и остановились на родильном отделении, которое расположено рядом с их домом в Виндзоре, пишет The Sun.

Источник издания подчеркивает, что ребенок не будет прямым наследником британского престола, поэтому родители намерены сделать его рождение более приватным, пишет «Газета.ru».

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II заявила, что возьмет Меган Маркл под свой личный контроль. Она приняла такое решение потому, что ей не нравятся поступки герцогины Сассекской. В частности, речь идет о вечеринке в честь ее еще нерожденного ребенка.