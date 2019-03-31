Масштабный сбой произошел в работе онлайн-кинотеатра Netflix

Нью-Йорк, 31 марта. Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе известного онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, который мониторит сбои и отключения в интернет-ресурсах.

Согласно информации Downdetector, перебои начались в 18.13 по времени EDT в субботу (01.13 по московскому времени воскресенья). Отмечается, что о проблемах сообщили пользователи сервиса из Штатов, Бразилии, Австралии, Голландии, Франции, Германии, Польши и других стран.

Уточняется, что 47% пользователей жалуются на проблемы с трансляцией видео, у 40% нет соединения с сервером, 11% испытывают сложности при авторизации.

В настоящее время жалоб из России не поступает.