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Богданов обсудил с премьер-министром Ливии идею созыва нацконференции

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Богданов обсудил с премьер-министром Ливии идею созыва нацконференции

Москва, 31 марта. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с премьер-министром правительства Ливии Фаизом Сарраджем в Тунисе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла 30 марта перед саммитом Лиги арабских государств​​​. Стороны обсудили пути урегулирования ливийского кризиса под эгидой ООН. РФ поддержала идею созыва национальной конференции, в которой примут участие делегаты от всех ливийских политических сил и регионов, в рамках «реализации разработанного специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии Гассаном Саляме «Плана действий».

Также участники встречи обсудили перспективы восстановления российско-ливийского сотрудничества в различных областях.

Ранее Михаил Богданов встретился с поверенным Ливии Мустафой Абу-Саедом. Стороны обсудили перспективы урегулирования внутреннего конфликта в Ливии и возможности восстановления политического и экономического сотрудничества с Россией.

Автор: Сергей Петров
Источник: МИД РФ
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