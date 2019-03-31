Богданов обсудил с премьер-министром Ливии идею созыва нацконференции
Москва, 31 марта. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с премьер-министром правительства Ливии Фаизом Сарраджем в Тунисе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла 30 марта перед саммитом Лиги арабских государств. Стороны обсудили пути урегулирования ливийского кризиса под эгидой ООН. РФ поддержала идею созыва национальной конференции, в которой примут участие делегаты от всех ливийских политических сил и регионов, в рамках «реализации разработанного специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии Гассаном Саляме «Плана действий».
Также участники встречи обсудили перспективы восстановления российско-ливийского сотрудничества в различных областях.
Ранее Михаил Богданов встретился с поверенным Ливии Мустафой Абу-Саедом. Стороны обсудили перспективы урегулирования внутреннего конфликта в Ливии и возможности восстановления политического и экономического сотрудничества с Россией.