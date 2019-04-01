Жители провинции Дамаск устроили массовый протест, выступая против решения Трампа по Голанам

Дамаск, 1 апреля. Жители города Забадани и ближайших районов Дамаска устроили акцию протеста, осудив решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанами. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что сирийский город Забадани, находящийся в западной части Дамаска, недалеко от границы с Ливаном, был крупным центром террористических организаций до того, как сирийская армия восстановила над ним контроль.

Участники митинга осудили декларацию Трампа, заявив, что она противоречит уставу Организации Объединенных Наций (ООН), который предусматривает уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Участники митинга также объяснили, что декларация американского главы полностью противоречит резолюциям Совета Безопасности, в которых Израиль призывают отказаться от оккупации чужих территорий, которые были аннексированы в 1967 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Сирии выходят на многотысячные протесты против решения США по Голанским высотам. Сирийцы продолжают проводить многочисленные митинги по всей стране, выступая против заявления президента США Дональда Трампа об оккупированных Израилем арабских Голанах и национальной принадлежности региона. Люди заявляют о необходимости вернуть этот регион под контроль официальных властей Сирийской Арабской Республики.

Простой народ вышел на митинг для того, чтобы выступить против несправедливой декларации, подписанной Трампом, которая признает присоединение оккупированных сирийских Голан к «сионистскому образованию». По мнению самих сирийцев, эта декларация представляет собой высшую степень презрения к международной легитимности и воспринимается ими как оскорбительное действие со стороны США.