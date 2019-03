В Госдуме объяснили, зачем Ходорковский создает в Риге «клон» «Открытой России»

Российское общественное движение «Открытая Россия» (ОР), связанное с заочно обвиненным в соучастии в убийстве бизнесменом Михаилом Ходорковским и иностранными НКО, деятельность которых признана в РФ нежелательной, приняло решение о самоликвидации.

Об этом сообщили теперь уже бывший председатель движения Андрей Пивоваров и пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.

По словам представителей ОР, решение было принято на состоявшейся на днях конференции. Таким образом, была ликвидирована структура, к которой Минюст и Генпрокуратура РФ предъявляли претензии как к нежелательной организации. Пивоваров и Грязневич заявили, что в самой организации не признают обвинений в нежелательности, но надеются, что ликвидация ОР поможет спасти ее участников от преследований.

Напомним, учредительная конференция движения «Открытая Россия» состоялась в столице Финляндии Хельсинки в ноябре 2016 года. Первоначально ОР возглавлял сам Михаил Ходорковский. В 2018 году председателем движения стал петербургский оппозиционер Андрей Пивоваров.

Изначально «Открытая Россия» была зарегистрирована в Великобритании. В 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательными три иностранные некоммерческие организации (НКО), связанные с «Открытой Россией» и с Михаилом Ходорковским: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания) и Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США). По мнению Генпрокуратуры, эти организации, созданные по инициативе Михаила Ходорковского, осуществляют в РФ «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов и признания их итогов нелегитимными». Связь с этими организациями в «Открытой России» неизменно отрицали.

Отметим, самоликвидация «Открытой России» отнюдь не значит, что структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому, намерены прекратить свою подрывную по отношению к РФ деятельность. 26 марта в министерство юстиции РФ поданы документы на регистрацию «клона» «Открытой России» — российской общественной организации (РОО) «Открытая Россия».

А уже 31 марта в столице Латвии Риге пройдет первая конференция этой самой РОО «Открытая Россия», которая будет учреждена на базе распущенной. На этом мероприятии будет выбран новый председатель движения.

«Клонирование» «Открытой России» не изменит суть этой организации, уверен первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

«Судя по всему, ОР очень хочет любой ценой продолжить свою деятельность, — отметил первый зампред комитета ГД в комментарии Федеральному агентству новостей. — И, видимо, Латвия [для проведения конференции] выбрана с учетом специфики деятельности этой страны по отношению к Российской Федерации».

Следует напомнить, что Рига не только поддерживает русофобскую политику всех стран Балтии по отношению к Москве. Именно Латвия «славится» ежегодными маршами престарелых нацистов — легионеров Waffen-SS — и их молодых последователей.

Именно на территории Латвии для русских фактически введен запрет на изучение родного языка в школах, что вызывает обоснованное возмущение общественности. Так что выбор Михаилом Ходорковским Риги для проведения конференции своей «обновленной» организации отнюдь не случаен, уверены эксперты.

Такого же мнения придерживается и Сергей Боярский.

«Видимо, организаторы надеются, что на территории Латвии, где они проводят конференцию и где, возможно, будут регистрироваться, их деятельность будет поддержана в том числе на уровне правительственных структур, — отмечает политик. — Так что мы, собственно, ничего нового не увидим, для нас сюрпризов тут явно не будет».

Все заявления лидеров «Открытой России», что они якобы выполняют российские законы, не более чем слова, считает Боярский.

«Нарушает организация российские законы или не нарушает — у нас решает суд, — подчеркнул депутат. — В этом случае мнение одной из сторон (в данном случае руководства ОР. — Прим. ФАН) всегда субъективно. Учитывая количество дел по административным статьям [возбужденных против представителей этой организации], по всей видимости, суд решает иначе. Кроме того, мы все должны помнить, что незнание тонкостей закона не освобождает от ответственности».

«Открытая Россия» не в состоянии соблюдать законы РФ, нарушая их, о чем говорит факт, что в отношении активистов этой организации дело не ограничивается только административными делами. 21 января 2019 года в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации против члена совета ОР Анастасии Шевченко. В данное время идет следствие, сама Шевченко находится под домашним арестом.

То, что «Открытая Россия» столь демонстративно «переформатируется», не сделает источники ее финансирования менее мутными, скорее наоборот, считают политики и эксперты, с которыми побеседовало Федеральное агентство новостей. Движение пытается найти лазейки в законах, чтобы и дальше получать финансирование от беглого олигарха, а также из других не менее сомнительных источников, считает Боярский.

«Думаю, технически у Российской Федерации всегда будет полная информация о способах финансирования этой организации, — отметил он. — Другое дело, что в публичной плоскости наверняка будет фигурировать что-то, специально представленное через какие-то подставные организации. Мы прекрасно понимаем, кто был основателем этой организации. Так что нет никаких оснований предполагать, что основатели, в том числе Ходорковский, решили почему-то прекратить сотрудничество с ОР. Кроме всего прочего, круг лиц, который заинтересован в существовании такого рода структуры, в принципе понятен и нам, и тем, кто занимается этой деятельностью».

По мнению экспертов, Михаил Ходорковский, который уже давно ведет подрывную деятельность против России, не собирается останавливаться. Он и в дальнейшем через подконтрольные ему структуры, как бы они ни назывались, продолжит эту деятельность, не имеющую ничего общего с «работой на благо России», как декларируют участники движения ОР. Но, ликвидировав движение в РФ и «клонировав» его на сходе врагов России в Риге, он не избавится от собственной некомпетентности и в результате ничего не добьется, считают эксперты.

Напомним, ранее ФАН сообщало, что признанная в РФ нежелательной организация «Открытая Россия», созданная Михаилом Ходорковским, пытается обойти российское законодательство и создать новую квази-партию. Первоначально Ходорковский создал некую сетевую структуру, которая теперь, как мы видим, готова организационно и законодательно оформиться на русофобской сходке в Риге.