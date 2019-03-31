Американские ученые выяснили, какой запах сводит женщин с ума

Москва, 31 марта. Американские ученые установили, что женщины могут определить по запаху, подходит ли им мужчина или нет.

Специалисты решили проверить, действительно ли, мужские духи могут повлиять на выбор представительниц прекрасного пола. В рамках эксперимента удалось установить, что парфюм не имеет совершенно никакого значения для женщины.

Оказывается, влияние на их выбор оказывают феромоны, которые выделяются в подмышках мужчин. Этот гормон позволяет представительницам прекрасного пола чувствовать себя расслабленно и комфортно.

Ранее сообщалось, что американские ученые протестировали противозачаточные таблетки, предназначенные для мужчин. Специалисты уверены, что новая разработка появится в аптеках уже в течение ближайших десяти лет.