Американские ученые выяснили, какой запах сводит женщин с ума
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Москва, 31 марта. Американские ученые установили, что женщины могут определить по запаху, подходит ли им мужчина или нет.
Специалисты решили проверить, действительно ли, мужские духи могут повлиять на выбор представительниц прекрасного пола. В рамках эксперимента удалось установить, что парфюм не имеет совершенно никакого значения для женщины.
Оказывается, влияние на их выбор оказывают феромоны, которые выделяются в подмышках мужчин. Этот гормон позволяет представительницам прекрасного пола чувствовать себя расслабленно и комфортно.
Ранее сообщалось, что американские ученые протестировали противозачаточные таблетки, предназначенные для мужчин. Специалисты уверены, что новая разработка появится в аптеках уже в течение ближайших десяти лет.
Источник: NewInform