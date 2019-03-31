Турецкие пользователи обсуждают проект США о запрете поставок F-35 Анкаре из-за С-400

Анкара, 31 марта. Сенаторы Соединенных Штатов подготовили законопроект с целью препятствовать поставкам истребителей F-35 Турции. Покупка системы противовоздушной обороны С-400 у России вызвала беспокойство в Вашингтоне. Об этом пишет турецкое издание Haber7.

Одна из четырех американских сенаторов, которая является автором законодательного проекта, демократ Джейн Шахин заявила о том, что вероятность обеспечения доступа РФ к американским самолетам и их технологиям в Турции, которая является членом Североатлантического альянса, «представляет собой огромный риск национальной и глобальной безопасности».

Ранее официальные лица США подчеркнули, что в случае покупки Турцией системы противоракетной обороны С-400 у российской стороны подготовка к поставке F-35 Анкаре может быть приостановлена.

Турецкие читатели активно обсуждают материал Haber7 и требуют от Вашингтона вернуть потраченные Анкарой деньги.

«Оставьте ваши гнилые F-35 себе. С дозволения Аллаха мы купим С-400», — указывает пользователь под ником ilhan.

Другие участники дискуссии уверены, что Вашингтон преследует одну цель — «не позволить Турции создать сильную систему противовоздушной обороны, чтобы ее можно было без труда атаковать ракетой».

Турецкие пользователи выразили уверенность в том, что купить российские С-400 необходимо как можно быстрее.

«С-400 нужно купить немедленно, США нельзя доверять, и не будем», — отмечает Misafir.

По мнению участника обсуждения под ником Fert, турецкие власти «совершили большую ошибку, купив F-35».

Как сообщала ранее «Газета.Ru», турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Анкара не будет отступать в вопросе покупки российских С-400, невзирая на то, что скажет Белые дом. Он заявил, что позиция Турции по покупке С-400 неизменна.