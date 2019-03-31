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Стало известно, когда Xiaomi презентует 20 новых гаджетов

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Стало известно, когда Xiaomi презентует 20 новых гаджетов

Москва, 31 марта. Китайская компания Xiaomi подготовила специальную презентацию, на которой будут представлены 20 новых гаджетов.

Планируется, что мероприятие состоится 1 апреля, его длительность составит порядка 60 минут. За это время организаторы намерены представить 20 новых гаджетов. Вице-президент компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг сообщил, что на один девайс будет выделено порядка трех минут.

По некоторым данным, на презентации выступит один из основателей компании Xiaomi, вице-президент Вэн Чуань. Предполагается, что разработчики продемонстрируют, в частности, шлем виртуальной реальности, очки, часы и smart-колонку.

Напомним, компания Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone.

Автор: Сергей Петров
Источник: iXBT.com
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