Дамаск, 31 марта. Сирийские силы безопасности во время прочесывания южного региона Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, принадлежащие террористическим организациям, участники которых покинули регион после прихода сирийской правительственной армии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В ходе осмотра военным удалось изъять большое количество боеприпасов американского производства, самодельные ракеты, минометы, пусковые установки, пулеметы 10 различных размеров и типов, автоматические винтовки и гранаты. Все это оружие было надежно спрятано боевиками перед освобождением провинции.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что силы безопасности Сирии продолжают сотрудничать с подразделениями вооруженных сил, дислоцированных в этом районе, и жителями городов и населенных пунктов провинций Эль-Кунейтра и Дамаск. Это необходимо в первую очередь для обнаружения тайников, схронов и заброшенных складов террористов, где может храниться огромное количество оружия. Кроме того, инженерные подразделения сирийской правительственной армии продолжают осматривать освобожденные районы с целью ликвидации самодельных взрывных устройств (СВУ) и мин-ловушек, которые могли быть спрятаны террористическими группировками перед уходом.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сирийская армия натыкается на оставленное боевиками оружие в мирных регионах.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра очищенных от терроризма районов Хомса, Даръа и Дамаска компетентные власти Сирии обнаружили интегрированную систему спутниковой связи, изготовленную израильскими специалистами, а также большое количество оружия и боеприпасов западного производства, которые раньше принадлежали террористам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.