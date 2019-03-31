Сирия новости 31 марта 12.30: радикалы арестовали несколько учителей в Африне, в Идлибе САА уничтожила БПЛА боевиков

Сирия, 31 марта. Радикалы арестовали несколько учителей в Африне, в Идлибе САА уничтожила БПЛА боевиков, перестрелки между САА и «Джейш аль-Иззой» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, сбили дрон джихадистов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Хаме.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают уничтожать мины и боеприпасы радикальных исламистов в окрестностях Дамаска. Местный источник передает в Telegram (@SyrianArabNewsAgency), что подрывные работы проводятся в районах Рухейба и Петра.

Напомним, радикальные исламисты покинули оазис Восточная Гута, расположенный к югу от сирийской столицы, весной 2018 года. Незаконные вооруженные формирования были вынуждены сдать свои позиции правительственным войскам, получив взамен возможность уехать в Идлиб.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики вооруженной оппозиции арестовали несколько учителей в Африне. Причины взятия под стражу гражданских неизвестны.

Также SOHR передает, что на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и правительственными войсками САР.

Из-за продолжительных проливных дождей поселение Аль-Баб оказалось сильно затоплено, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OGNreports).

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб с использованием беспилотного летательного аппарата, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Бойцы правительственных сил сбили дрон джихадистов и открыли огонь по их укрытиям.

Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщает, что САА ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от Хан Шейхуна.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV), что в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета отмечаются перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками группировки «Джейш аль-Изза».

Также на северо-западе региона зафиксированы бои между САА и «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), передает информационное агентство Al-Masdar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)