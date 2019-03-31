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Истребитель ВВС Индии разбился на северо-западе страны

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Истребитель ВВС Индии разбился на северо-западе страны

Нью-Дели, 31 марта. Самолет МиГ-27 ВВС Индии разбился на северо-западе страны. О крушении истребителя-бомбардировщика сообщили местные СМИ.

По данным газеты Times of India, трагедия произошла в штате Раджастан, самолет рухнул неподалеку от города Джодхпур. Источник издания заявил, что МиГ-27 выполнял плановый полет, и пилот смог катапультироваться, пишет РИА Новости.

В микроблоге Times of India в Twitter уже появились первые фото с места крушения самолета.

Все обстоятельства и подробности ЧП в данный момент уточняются.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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