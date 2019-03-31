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ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

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ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Донецк, 31 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По имеющимся данным, в воскресенье в течение получаса — с 07.10 до 07.40 — зафиксирован обстрел со стороны украинских военных.

Кроме того, в представительстве добавили, что с 08.20 до 08.50 поселок Гольмовский оказался под минометным огнем, ВСУ выпустили по нему 11 мин.

Напомним, сегодня на Украине проходят выборы президента Украины. Избирательные участки открылись в 08.00 (совпадает с московским) и закроются в 20.00.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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