Дамаск, 31 марта. Жители сирийской провинции Эс-Сувейда устроили протест против решения президента США Дональда Трампа по принадлежности Голанских высот. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что сейчас по всей территории сирийской республики проходят многолюдные митинги, участниками которых становятся простые люди, несогласные с решением американского лидера, который в одностороннем порядке вмешался во внутренние дела чужой страны. Стоит отметить, что в 1981 году Израиль в одностороннем порядке аннексировал территорию Голанских высот. Принадлежность этого региона долгое время была основным предметом израильско-сирийского конфликта.

Протест, произошедший в Эс-Сувейде, далеко не первый подобный и не последний из тех, которые развернулись в Сирии в последнее время.

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп подписал декларацию о принадлежности спорной территории Голанских высот Израилю. Это произошло во время встречи политика с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители сирийской провинции Эль-Кунейтра организовали акцию протеста в городе Аль-Баас, прилегающем к оккупированным Израилем сирийским Голанам. Таким образом они осудили заявление президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над ними и выразили солидарность со стойкими сирийцами.

Участники демонстрации осудили декларацию, подписанную Трампом, которая противоречит международным законам и резолюциям, принятым Советом безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), в которых оккупированные Голаны рассматриваются как исконно сирийская территория. Многие выразили свой гнев и возмущение в связи с декларацией американского президента, в которой не соблюдаются суверенитет стран и международные пакты и нормы.