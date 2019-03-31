Более 900 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Москва, 31 марта. Более 900 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из других стран за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

По имеющимся данным, за прошедшие 24 часа в САР с территорий других стран возвратились 923 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 248 человек, из Иордании через КПП «Насиб» — 675 человек, следует из сообщения.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны вернулись 132 мирных жителя.

Согласно информации центра приема беженцев, саперы сирийской армии за сутки разминировали 3,3 гектара территории. Также специалисты ликвидировали 26 взрывоопасных предметов.