Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Более 900 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

116
0 Оставить комментарий

Более 900 беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Москва, 31 марта. Более 900 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из других стран за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

По имеющимся данным, за прошедшие 24 часа в САР с территорий других стран возвратились 923 беженца, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 248 человек, из Иордании через КПП «Насиб» — 675 человек, следует из сообщения.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны вернулись 132 мирных жителя.

Согласно информации центра приема беженцев, саперы сирийской армии за сутки разминировали 3,3 гектара территории. Также специалисты ликвидировали 26 взрывоопасных предметов.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Минобороны России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров