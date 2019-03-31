Ямпольская надеется, что закон о госзакупках будет принят до конца весенней сессии

Москва, 31 марта. В Государственной думе ФС РФ состоялись два мероприятия, посвященные обсуждению законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу совершенствования отдельных положений в сфере культуры).

Совет законодателей под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина прошел 26 марта. В нем участвовали представители думского комитета по культуре, профильных министерств, руководители ведущих столичных театров.

Первым вице-спикером ГД Александром Жуковым 28 марта была проведена рабочая встреча, на которой присутствовали председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, заместитель министра финансов Алексей Лавров, заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев, статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова, депутаты Государственной думы.

По итогам обсуждений представители правительства РФ в целом поддержали концепцию законопроекта. Консенсус по многим вопросам удалось найти уже в ходе совещаний. Имеющиеся пока разногласия планируется снять ко второму чтению. Как заявила Ямпольская, в ближайшие дни в Думе рассчитывают получить положительный правительственный отзыв, что позволит вынести законопроект на рассмотрение в первом чтении 9 апреля. Есть основания полагать, что до завершения весенней сессии законопроект, облегчающий систему госзакупок для сферы культуры, будет принят в целом.

Напомним, законопроект был внесен 24 декабря 2018 года депутатами комитета по культуре по просьбе руководителей театров, филармоний, музеев, а также творческих союзов и общественных организаций в сфере культуры. Работа над документом велась в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Как заявила при внесении председатель комитета, «мы постарались убрать из 44-го ФЗ требования, несовместимые с самой природой творческой деятельности».