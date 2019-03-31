Глава Тувы рассказал о секретном рецепте Путина

Красноярск, 31 марта. Российский лидер Владимир Путин во время отдыха в Туве самостоятельно готовит шашлык. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме.

Глава республики в интервью РИА Новости сообщил, что Путин неоднократно посещал Туву в рамках неформального визита. К примеру, в конце августа минувшего года российский лидер отдохнул на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. А два года назад Путин остановился в Сибири и отправился на подводную охоту.

Шолбан Кара-оол рассказал, что Путин самостоятельно готовит маринад по секретному рецепту, а шашлык жарит из мяса, которое удается добыть. Российский лидер сам делает шашлык, подчеркнул глава республики, отметив, что мясо получается «шикарным».

По словам главы республики, Путин любит фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

«Я горжусь, что этому научился, и своих домашних время от времени балую. Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, и потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения», — рассказал глава республики.

Также он поделился, что Путин очень любит национальный чай, который «варится согласно традициям» по рецепту бабушки главы республики. По словам Шолбана Кара-оола, самыми главными ингредиентами являются вода из естественного источника и зеленый грузинский чай, в который нужно положить немного соли.

«Молоко должно быть в обязательном порядке настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился глава Тувы.

Ранее сообщалось, что власти Тувы ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет в республику предстоящим летом. По словам Шолбана Кара-оола, глава государства не изменяет сложившейся традиции и приезжает в республику ежегодно.