Глава Тувы рассказал, когда Путин может приехать в республику

Кызыл, 31 марта. Власти Тувы ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет в республику предстоящим летом. Об этом рассказал руководитель региона Шолбан Кара-оол в интервью РИА Новости в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

Шолбан Кара-оол напомнил, что глава государства приезжает в республику ежегодно.

«Я думаю, что меня не похвалят, если я скажу дату​​​. Летом», — отметил он.

Как сообщала «Газета.Ru», президент Российской Федерации несколько раз приезжал в Туву с неофициальным визитом. В конце августа прошлого года Путин провел уик-энд на Енисее в Туве с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Главу РФ сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Путин собирал грибы и катался на катере по реке.

За год до этого Путин сделал двухдневную остановку в Сибири, где охотился под водой и ловил рыбу.

Красноярский форум завершился 30 марта.