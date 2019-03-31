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МВД Украины сообщило о 25 нарушениях на выборах президента в семи регионах

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МВД Украины сообщило о 25 нарушениях на выборах президента в 7 регионах

Киев, 31 марта. МВД Украины в день выборов президента страны сообщило о получении уже 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы министерства, с жалобами и заявлению в правоохранительные органы обратились избиратели в семи регионах Украины. Больше всего обращений было в Киеве — семь, четыре — в Закарпатье — 4, три — в Кировоградской, в Винницкой, Сумской, Запорожской и Луганской — по 2, по одному — в Киевской, Одесской и Черкасской областях.

В МВД уточнили, что больше всего жалоб связано с незаконной агитацией – семь сообщений, одно сообщение было о подкупе избирателя в Закарпатской области, две жалобы на фотосъемку бюллетеней в Кировоградской области, и одно сообщение из Житомирской области связано с попыткой выноса бюллетеня с участка.

Как сообщала ранее «Газета.ру», сегодня на Украине проходят выборы президента страны. Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским). Они продолжат свою работу до 20.00.

Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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