Жительница Кузбасса лишилась денег после знакомства с двумя парнями

Новокузнецк, 31 марта. Жительница Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона и денег с банковской карты. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что накануне кражи 37-летняя жительница Новокузнецка познакомилась на улице с двумя молодыми людьми. Женщина распивала спиртное с новыми товарищами, после чего один из парней проводил ее до дома. Пропажу денег и телефона пострадавшая обнаружила утром.

По обвинению в преступлении был арестован 28-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконное присвоение чужого имущества. Мужчина признал свою вину и сообщил, что выкрал смартфон и банковскую карту из сумочки женщины, когда провожал ее до дома. Далее с помощью мобильного банка злоумышленник похитил деньги со счета пострадавшей. Телефон преступник подарил второму участнику застолья, а на украденные средства сходил в сауну.

В отношении мужчины, подозреваемого в хищении, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также под уголовное преследование попал товарищ преступника, принявший в дар смартфон, сообщает «Газета Кемерова». В отношении мужчины возбудили дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», он может лишиться свободы на два года.

Ранее сообщалось о задержании 30-летнего жителя Мариинска, которого обвиняют в квартирной краже. Преступника выдал яркий пакет, привлекший внимание силовиков.