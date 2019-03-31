Порошенко назвал условия возобновления диалога с Москвой

Киев, 31 марта. Украинский президент Петр Порошенко обозначил условия, при которых можно наладить диалог с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

Равноправный двусторонний диалог между Украиной и РФ возможен, если «Москва прекратит агрессию», написал Порошенко в день президентских выборов. Он сообщил, что страна «шаг за шагом будет продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу», напомнив о прекращении с 1 апреля действия базового договора с Москвой.

Украинский президент обозначил основные условия, при которых можно начать разговаривать с Россией. В частности, по его мнению, диалог возможен в том случае, если «Москва прекратит агрессию» и будет «уважать принципы международного права» — это даст возможность «для действительно равноправного двустороннего диалога на основе безусловного уважения к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины».

Напомним, ранее Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект, который предполагает, что страна не будет продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ с 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ на заседании парламента одобрили 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением при отсутствии возражений сторон, напоминает «Газета.ru».

Политолог Максим Жаров в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что выход Украины из договора о дружбе с Россией открывает новый этап эскалации Киевом гражданской войны в Донбассе и усиления агрессивных намерений в отношении России. Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин уверен, что это очередное послание антироссийской риторики Порошенко, пресмыкание перед Западом.