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Российские военные не зафиксировали нарушений в Сирии за сутки

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Российские военные не зафиксировали нарушений в Сирии за сутки

Москва, 31 марта. Российские наблюдатели за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима перемирия в Сирийской Арабской Республике, турецкие военные сообщили о трех случаях стрельбы. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Отмечается, что российская сторона за прошедший день не зафиксировала нарушений.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Идлиб — 2, Хама — 1», — следует из документа.

В Минобороны также заявили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проводились две гуманитарные акции в провинциях Дэйр-эз-Зор и Хама.

Накануне РФ и Турция зафиксировали нарушения в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Минобороны России
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