Дамаск, 31 марта. Молочная фабрика Восточной Гуты (провинция Дамаск) вернулась к работе впервые после долголетней паузы. На этой неделе на сирийский рынок было доставлено множество продуктов ее производства: молоко, сыр, сметана и сливочное масло, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Министр промышленности Сирии Мохаммед Маан Джахба заявил, что долгожданное возвращение завода к работе произошло благодаря усилиям рабочих, которые быстро отремонтировали разрушенную боевиками технику. Несмотря на сложные обстоятельства, компания будет поставлять продукты питания высокого качества на местный рынок, заверил министр.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Генеральное управление пищевой промышленности в Дамаске объявило, что были приняты все необходимые условия для обеспечения производства высококачественного продукта, соответствующего международным стандартам здравоохранения.

Как выяснилось, ремонт старых производственных линий был отложен из-за сложности импорта запасных частей для машин. Причина затруднений кроется в односторонних санкциях, направленных против сирийской республики, которые в том числе влияют на экспорт в страну.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сирии Имад Хамис оценил ход и качество работы вновь открывшихся предприятий в промышленной зоне Тель-Курди, расположенной на востоке Дамаска. Эти заводы производят электроинструменты, инструменты для сборки автомобилей и нержавеющей стали и многое другое.

Хамису удалось встретиться с владельцами заведений и обсудить обязательство каждого из них вернуть к эксплуатации объекты, отстраненные от работы из-за терроризма. Каждое предприятие получило возможность финансовой помощи, которое предоставляется сирийским правительством.

Промышленникам провинции Дамаск было предложено завершить организационный план района и передать руководство над объектами одному муниципалитету, чтобы упростить административные процедуры и разрешить ввоз промышленного оборудования, которое было испорчено во время войны с террористами в Сирии.