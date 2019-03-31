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Фото нового Renault Duster появились в Сети

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Фото нового Renault Duster появились в Сети

Москва, 31 марта. Фотографии обновленной модели Renault Duster с вариатором появились в Сети.

По последним данным, модель, которая предназначена для индийского рынка, получит новые фары со светодиодными полосками и обновленную радиаторную решетку. У Renault Duster будет 1,5-литровый 110-сильный дизель, также кроссовер оснастят бензиновым мотором в 106 лошадиных сил.

Кроме этого, претерпит изменения и салон машины. В частности, у мультимедийной системы появится возможность управления через смартфон.

Планируется, что обновленный Duster появится в продаже в 2020 году.

Напомним, эксперты SpeedMe составили топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин. Самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.

Автор: Сергей Петров
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