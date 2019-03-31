Шесть министров правительства Мэй могут уйти в отставку из-за разногласий по Brexit

Лондон, 31 марта. Ряд министров кабинета главы правительства Британии Терезы Мэй уволится из-за разногласий по условиям выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом в воскресенье сообщает таблоид The Sunday Times.

«Тридцать первого марта Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент», — уверяет газета.

По данным издания, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие Brexit, собираются подать в отставку в случае, если премьер-министр выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, либо выскажется в поддержку участия страны в майских выборах в Европейский парламент.

Параллельно, сообщает газета, по меньшей мере шесть британских министров, которые выступают за сохранение страны в составе ЕС, уволятся, если премьер примет решение поддержать вариант «жесткого» развода с Брюсселем.

The Daily Telegraph ранее сообщила, что Мэй планирует провести на следующей неделе четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода страны из ЕС. Согласно данным издания, если депутаты Палаты общин в очередной раз отвергнут сделку о выходе из ЕС, то Мэй может начать проведение досрочных парламентских выборов. Впрочем, согласно информации газеты The Observer, депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии грозят заблокировать любые вероятные попытки премьера инициировать их проведение.