В Луганске в рамках сотрудничества с РФ прошла премьера виртуального концерта

Проект министерства культуры Российской Федерации «Виртуальный концертный зал» объединил разные города России в единое концертное пространство. Созданная сеть виртуальных площадок дает возможность слушателям различных регионов фактически присутствовать на филармонических концертах центральных залов России. На этой неделе Луганская академическая филармония при поддержке Московской государственной академической филармонии вошла в число участников данного проекта, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Андрей Костюнин рассказал подробности сотрудничества.

«Данный проект дает возможность не только постоянного взаимодействия с коллегами с территории Российской Федерации, но и просмотра в онлайн-режиме и в записи самых крупных культурных событий и мероприятий, которые проходят как на территории РФ, так и по всему миру. Сегодня Луганская народная республика запускает такой проект, и благодаря коллективу филармонии мы будем подключены к единой системе медиапространства сферы культуры Российской Федерации».

Презентация нового проекта состоялась в большом зале филармонии, а первыми слушателями интернет-концерта стали ученики детских школ эстетического воспитания Луганска и их преподаватели. Благодаря новым технологиям публика смогла насладиться концертом Национального филармонического оркестра России под управлением Александра Соловьева «Вальсы и польки семейства Штраусов».

Директор филармонии Вера Геций не исключила, что в ближайшее время появится возможность вести онлайн-трансляции концертов.

«Сегодня, когда мы отмечаем День работника культуры, праздник жизни и красок, в нашей республике состоялась премьера, открыли так называемую виртуальную филармонию. Благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с Московской государственной академической филармонией, которая оказала нам помощь, при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры, молодежи и спорта ЛНР у нас появилась замечательная возможность войти в единое виртуальное пространство. И мы первая республика (Донбасса. — Прим. ФАН), которая приняла участие в проекте, — отметила собеседница ФАН. — Сегодня зрительный зал переполнен — аншлаг. И очень приятно, что среди зрителей педагоги и учащиеся музыкальных школ, школ эстетического воспитания».

Значение подобного проекта в целом и присоединение к нему ЛНР трудно переоценить. Благодаря нововведениям появилась возможность использовать медиаматериалы с концертных площадок РФ при обучении школьников и студентов в Луганске. А поклонники классической музыки смогут прикоснуться к мировым шедеврам в исполнении лучших мастеров России, не выезжая из города.