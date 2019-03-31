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Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго

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Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго

Москва, 31 марта. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

В пресс-службе ведомства отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения с августа минувшего года и по состоянию на 11 марта этого года было зарегистрировано 925 случаев заболевания, 584 из них закончились смертельным исходом.

В настоящее время в Конго сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке Эбола, отметили в Роспотребнадзоре и попросили россиян учитывать это при планировании зарубежных поездок.

Ранее «Газета.ру» сообщала о регистрации в Конго 15 новых случаев заражения вирусом Эболы. В Минздраве республики отметили, что новые случаи заражения были выявлены всего за один день.

Напомним, лихорадка Эбола — это заразное и очень опасное заболевание. После инкубационного периода у заразившегося человека развивается острая интоксикация, подскакивает высокая температура, начинается сильно болеть голова, живот. Появляется диарея, воспаляются миндалины. В крови растет количество лейкоцитов и снижается число тромбоцитов. Свертываемость крови падает, и на фоне кровотечений по всему организму уже на второй недели болезни человек умирает.

Автор: Игорь Федоров
Источник: rospotrebnadzor
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